Губернатор Воронежской области и главный детский омбудсмен России встретились с матерями и женами участников СВО

Александр Гусев и Мария Львова-Белова поговорили с женами и матерями участников СВО об их проблемах. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 17 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с главным детским обмудсменом России Марией Львовой-Беловой встретились с матерями и женами воронежских участников СВО - мобилизованных и контрактников. Глава регионального правительства поделился своими впечатлениями о встрече в своем телеграм-канале:

- Конечно, местами разговор не был эмоционально легким. Но я благодарен каждой женщине за понимание тех условий, в которых сейчас живет страна, и той ответственности, которая лежит на их сыновьях и мужьях. Ими по-настоящему можно и нужно гордиться. Мы подробно обсудили жизненные ситуации женщин. Ряд из них - типовые. Вместе с конкретными поручениями, которые я уже дал своим подчиненным, мы донесем нашим федеральным коллегам необходимость принятия уже и системных решений. Например, очевидно, что есть большая потребность в помощи по хозяйству, когда женам и матерям требуется мужская сила и сноровка в быту.

Губернатор заверил всех пришедших на встречу женщин, что помощь и поддержка им обязательно продолжатся на всех уровнях: правительства области, властей муниципалитетов, волонтерских и общественных организаций. А вскоре и воронежского отделения Фонда «Защитники Отечества», который начнет свою работу в ближайшие дни.