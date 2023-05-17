В Воронеже еще не начали эвакуировать автомобили с закрытыми номерами. Об этом рассказал глава регионального УГИБДД Евгений Шаталов 16 мая. Вопрос по-прежнему находится в проработке. Также, по словам главного гаишника области, владельцев таких авто штрафовать не будут.

- Есть наказание за передвижение с нечитаемыми номерами. В данном же случае машины стоят на парковках. Однако в силу того, что подобный транспорт несет угрозу безопасности в целом, его будут перемещать на стоянку, а после выяснения всех обстоятельств, возвращать владельцу, - добавил Шаталов.

Об эвакуации машин с закрытыми или снятыми номерами власти региона сообщили в начале марта. Тогда в облправительстве пояснили, что решение принимается не для пополнения бюджета, а чтобы дисциплинировать воронежцев и повысить уровень безопасности. В течение недели чиновники планировали определиться со сроками введения нового регламента.