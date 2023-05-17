Воронежская детвора встретится с героями мультиков в парке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские библиотеки устроят интерактивную программу на первом Международном фестивале анимации, который пройдет в парке «Орленок» с 19 по 21 мая. Воронежцам предлагают погрузиться в удивительный мир истоков мультипликации в проекте «Книжная мультвесна».

- Любимые герои мультиков когда-то начинали свой легендарный путь с печатных книг. Мастер-классы, выставки и игры подготовили таким образом, чтобы каждый родитель смог рассказать своему ребенку о том, как начинался путь знаменитого Котенка с улицы Лизюкова или о книжном сердце Снежной Королевы, - отметили организаторы.

Дети смогут встретиться с ростовыми куклами героев книг и мультфильмов, вылепят персонажей из пластилина и «оживят» их, отсняв с ними видео или создав сюжет при помощи песочной анимации, представят себя в роли любимых героев в локации театрализованной костюмерной.

Пройдут мастер-классы по созданию «живой» открытки, объемной аппликации, оптической игрушки.