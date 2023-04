Мультики на Международном анимационном фестивале воронежцам покажут под открытым небом в парке «Орленок»

.

Международный анимационный фестиваль, который пройдет в Воронеже впервые в конце мая, покажет мультики под открытым небом. 19 мая форум откроется в парке «Орленок», запланирована насыщенная программа. Всего воронежцам покажут около сотни мультфильмов для разных возрастов (в том числе пять полнометражных фильмов и эпизоды 23 сериалов) из разных стран мира (всего поступило более 800 заявок из 78 стран). Многие мультики успели озвучить на русский, к другим сделали субтитры.

Фестиваль продлится по 21 мая. В школе креативных индустрий «Матрешка», которая расположена в парке «Орленок», пройдут образовательные лекции по теме анимации и мастер-классы, вход на которые будет бесплатным. В Воронеж приедут директор «Союзмультфильма», режиссеры «Смешариков» и студии «Мельница».

Полную программу озвучат ближе к фестивалю.

На конкурс российских полнометражных мультфильмов представлены:

«Альмандар из Альдермыша», реж. Сергей Киатров, Россия, 2022

«Забытое чудо», реж. Андрей Колпин, Россия, 2022

«Кощей. Начало», реж. Андрей Колпин, Россия, 2021

«Пушкин и...», реж. Екатерина Гаврюшкина, Россия, 2022

«Финник», реж. Денис Чернов, Россия, 2022

На Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов:

«Агент Мяу-мяу», реж. Василиса Коробова, Россия, 2022, 2 мин.

«Андриян Николаев», реж. Павел Иванов, Россия, 2022, 3 мин.

«Белый-белый день», реж. Василий Чирков, Россия, 2022, 6 мин.

«Берегите хвосты», реж. Диана Бострикова, Россия, 2022, 2 мин.

«Ванлав», реж. Варя Яковлева, 2022, 11 мин.

«Вокруг Вити», реж. Василий Корепанов, Россия, 2023, 13 мин.

«Волк и три поросенка», реж. Александр Штейн, Россия, 2022, 2 мин.

«Вспышка», реж. Екатерина Пуарье, Россия, 2022, 5 мин.

Вулкан и Рыба», реж. Kim Su En, Россия, 2022, 19 мин.

«Голубые штаны», реж. Алексей Караев, Россия, 2021, 6 мин.

«Дом стоит, свет горит», реж. Ольга Майбородина, Россия, 2022, 6 мин.

«Женщина-рыба», реж. Анна-Мария Черниговская, 2021, 7 мин.

«Завтрак для улиток», реж. Евгений Фадеев, 2021, 7 мин.

«Исчезающий папа», реж. Андрей Рубецкой, 2022, 9 мин.

«Кабанчик, который смотрел вдаль», реж. Дарья Столбецова, Россия, 2021, 5 мин.

«Крылья для друга», реж. Михаил Алдашин, Константин Арефьев, Россия, 2022, 3 мин.

«Луч», реж. Никита Петров, Россия, 2022, 4 мин.

«Манки Битс», реж.», реж. Маша Семина, Россия, 2022, 3 мин.

«Мое солнце», реж. Мария Одинцова, Россия, 2021, 2 мин.

«Мой друг Арбуз», реж. Виктория Агафонова, Россия, 2022. 3 мин.

«Муравьиный марш», реж. Федор Юдин, 2022, 5 мин.

«На глубине», реж. Лиза Старикова, Россия, 2022, 13 мин.

«Не для меня», реж. Иван Бондаренко, 2022, 8 мин.

«НЛО похищают корову!», реж. Александр Штейн, Россия, 2023, 1 мин.

«Ноги дождя», реж. Дарья Болотникова, Россия, 2022, 2 мин.

«Одеялко», реж. Марина Мошкова, Россия, 2022, 9 мин.

«Одинока ли Луна», реж. Мария Лукина, Россия, Китай, 2022, 3 мин.

«Омичка», реж. Елизавета Скворцова, Россия, 2023, 15 мин.

«Пингвины», реж. Анастасия Соколова, Россия, 2022, 5 мин.

«Повезло», реж. Наталья Балябина, Россия, 2022, 2 мин.

«Рыба», реж. Юлия Усольцева, Россия, 2022, 3 мин.

«СКАЗ: Песня Сирин», реж. Матвей Лашко, Россия, 2022, 14 мин.

«Сказка на ночь», реж. Надежда Самарина, Мексика, 2022, 2 мин.

«Снег идет», реж. Нина Бисярина, Россия, 2022, 2 мин.

«Ступени», реж. Марина Мошкова, Татьяна Мошкова, Россия, 2022, 9 мин.

«Темная пелена», реж. Нелли Талхина, Россия, 2022, 4 мин.

«Холодает», реж. Дарья Рузанова, Россия, 2021, 4 мин.

«Яблочный пирог», реж. Сергей Меринов, Алексей Алексеев, Россия, 2022, 9 мин.

[DE]saturation, Бразилия, 2023, 9 мин.

39° to the shadow, Аргентина, 2021, 2 мин.

Alpha Generation, Бразилия, 2023, 11 мин.

Bisotun, Иран, 2022, 3 мин.

Blackbird, Турция, 2022, 10 мин.

Breath, Франция, 2022, 4 мин.

Carrots Don't Wait, Япония, 2023, 8 мин.

Congratulations, Индия, 2022, 6 мин.

Elements, Испания, 2022, 4 мин.

Eternity, Бразилия, 2021, 3 мин.

Faces, Аргентина, 2021, 4 мин.

Game Over, Иран, 2023, 2 мин.

In The Upper Room, Венгрия, 2022, 8 мин.

Kurent, Словения, 2021, 7 мин.

Last Word, ЮАР, 2023, 10 мин.

Letter from Fukushima, США,2021, 2 мин.

Lullaby, Казахстан, 2021, 13 мин.

Mooozart, Италия, 2021, 10 мин.

One serving per can, Колумбия, 2022, 10 мин.

Please Don't Touch, Франция, 2021, 9 мин.

Reflorescer, Бразилия, 2022, 8 мин.

Seed Cycle, Перу, 2022, 8 мин.

Sketch, Ирак, 2023, 5 мин.

Sky Sun, Tile Sun, Иран, 2022, 2 мин.

Sobe e Desce, Эквадор, 2021, 5 мин.

Sparkle, Чили, 2023, 6 мин.

Stinky in the Dark Forest, Хорватия, 2022, 11 мин.

The Boy and the Kite, Бразилия, 2021, 7 мин.

The Magical Cookbook, США, 2021, 1 мин.

The Maze, Турция, 2022, 4 мин.

The Pillar Of Strength, Малайзия, 2022, 8 мин.

The sprayer, Иран, 2022, 9 мин.

Tinkunakama, Перу, 2021, 10 мин.

На Международный конкурс анимационных сериалов:

«Абдукция», реж. Анастасия Бондаренко, Россия, 2023, 16 мин.

«Азбука дружбы народов со Смешариками», реж. Светлана Мардаголимова, Александра Ковтун, Екатерина Штурмак, Алексей Горбунов, Олег Мусин, Россия, 2022, 3 мин.

«Геройчики», 6 серия - «Таинственная коробка», реж. Дарья Рудь, Джалиль Ризванов, Россия, 2022, 11 мин.

«Детектив Финник», реж. Антон Рудин, Игорь Лобанов, Илья Максимов, 7 мин.

«Дорога миров», серия «В тихом омуте», реж. Дмитрий Некрасов, Россия, 2022, 12 мин.

«Дракошия», эпизод «Площадка для дракош», реж. Артур Меркулов, Россия, 2022, 6 мин.

«Капризка», реж. Наиль Мубинов, Сергей Меринов, 8 мин.

«Команда МАТЧ», серия «Дискобол», реж. Александр Воробьёв, Россия, 2022, 7 мин.

«Мультиратура», серия «Человек в футляре», реж. Владимир Федоров, Россия, 2022, 4 мин.

«Ограбление по-зверски. Русский музей», Борис Коршунов, Россия, 2022, 13 мин.

«После нас» из мини-сериала «МАЛ, ДА УДАЛ!», реж. Сергей Струсовский, Россия, 2022, 6 мин.

«Пугашки», реж. Фредерик Будольф-Ларсен, Сергей Гордеев, Савва Голубков, Наталья Иванова-Достоевская, Россия, 2022, 10 мин.

«Сказки Сахалина: Летучая мышь и Жаба», реж. Сергей Киатров, Россия, 2022, 9 мин.

«Спецотряд 112», Беларусь, 2021, 7 мин.

«Тикабо», серия «Машинки», реж. Михаил Медведев, Россия, 2022, 5 мин.

«Улетная доставка!», эпизод «Кофе на вынос», реж. Михаил Щербаков, Россия, 2022, 5 мин.

«Умка», эпизод «Ловушка для голоса», реж. Даниил Воропай, Россия, 2022, 7 мин.

«Хрюндик и друзья», реж. Анна Алейникова, Россия, 2022, 9 мин.

Artur y Dropsik, Аргентина, 2023, 5 мин.

High-speed Train Man, Китай, 2023, 13 мин.

Jili & Gulu, Китай, 7 мин.

Nezha the Little Hero, Китай, 2022, 13 мин.

Why did the Giraffe's flower fades? (2022), Иран, 2022, 9 мин.