В Воронеже на стадионе «Факел» приступили к обустройству искусственного поля

Таким, согласно проекту, будет новый стадион «Факел». Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Губернатор Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале о ходе строительства нового стадиона «Факел» в Советском районе на улице Маршака. Там была старая арена. Сейчас ее фактически делают заново.

По данным губернатора, подрядчики приступили к устройству искусственного поля. Также определились, что сидения на трибунах будут окрашены в клубные цвета «Факела».

Напомним, реконструкция стадиона «Факел» началась в 2021 году. Сначала планировали сделать общую вместимость трибун в 8 тысяч мест. Однако после выхода футбольного «Факела» в Премьер-лигу приняли решение увеличить ее до 10 тысяч. Очевидно, что и такого их количества для города-миллионника будет мало. Поэтому стадион станет временным пристанищем «Факела» - пока не закончится реконструкция Центрального стадиона профсоюзов.

Работы на стадионе «Факел» ведут специалисты белорусской компании «БелинжинирингстройИнвест». Обновленную спортивную арену должны сдать в строй летом 2023 года. То есть, к началу нового сезона воронежского «Факела».

Пока шансы на сохранение места в Премьер-лиге у «Факела» неплохие. После трех побед подряд (такой успех у воронежского клуба случился впервые в истории) команда занимает 12 место, которое позволяет без всяких дополнительных стыковых матчей сохранить прописку в элите. Другое дело, что его нужно сохранить. А календарь оставшихся матчей у «Факела» очень непростой. На выезде ему придется сразиться с лучшими клубами второй части сезона – резко улучшившим игру и результаты московским «Локомотивом» и чемпионом – питерским «Зенитом». А в промежутке «Факел» ждет еще и битва с прямым конкурентом за выживание в Премьер-лиге – «Крыльями Советов». Самарский клуб после победы воронежской команды над нижегородским «Пари НН» опустился в зону стыковых матчей – на 13 место.

Напомним, что главный тренер воронежской футбольной команды Вадим Евсеев пообещал на обновленном стадионе «Факел» возобновить традицию прыжков и танцев на столе после победных матчей.