Вадим Евсеев: «Теперь прыгну на стол после победы на новом стадионе «Факела»

Вадим Евсеев: «Еще в Ростове увидел поддержку воронежских болельщиков и понял, куда попал». Фото: Юрий КОЗЛОВ

После победы над нижегородским «Пари НН» главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги матча:

- Игра была за шесть очков. Вначале она не была искрометной, больше было забросов, подборов. Упрощали игру. Матч был до гола, нам удалось забить. Соперник после удаления Маркова пытался вскрыть нашу оборону фланговыми передачами, сбросы. Один момент им удалось создать. Большое значение стандартные положения в такой игре принимают, мы мало дали подавать угловых и штрафных сопернику.

- После победы прыгнули на стол?

- Как только в Воронеже построят новый стадион «Факела», там запрыгну.

- Как прокомментируете удаление Маркова?

- Первая желтая карточка была необязательной. Помним, что и в Ростове ему могли дать «горчичник». Поговорим, объясним, накажем…

- Когда назначили пенальти, основный исполнитель 11-метровых Гонгадзе был заменен. Планировали, что в таких случаях бьет Акбашев?

- Могли ударить Аппаев и Акбашев. Но у Хызыра сводило ноги. Роман взял мяч и уверенно реализовал пенальти.

- Как состояние здоровье у Аппаева?

- Надеемся, что все будет нормально. Хызыр очень важен для команды, всегда цепляется за мячи, «напрягает» соперников, создает угрозу их воротам. Поэтому поменяли его только в конце матча, иначе после его ухода соперник мог почувствовать у нас слабину.

- Видели огромный баннер на Восточной трибуне в вашу поддержку?

- Да, очень рад. Еще в Ростове увидел болельщиков и понял, куда попал.