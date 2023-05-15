Болельщикам воронежского «Факела» объяснили, как попасть на матч с «Локомотивом» в Москве

Если хотите попасть на матч с «Локомотивом», медлить с покупкой билетов не стоит. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В воронежском «Факеле» провели очередной ликбез среди болельщиков, как попасть на выездной матч. Встреча с московским «Локомотивом» обещает быть принципиальной. Ведь новый главный тренер «Факела» Вадим Евсеев еще относительно недавно был одним из лидеров «железнодорожников». А в первом круге «Локомотив» потерпел в Воронеже поражение – 0:2. Наверняка москвичи захотят взять реванш.

Матч с «Локомотивом» пройдет в субботу, 20 мая. Начнется он в 14.00.

Попасть на стадион «РЖД Арена» (Большая Черкизовская ул., 125, стр. 1 Москва) болельщикам «Факела» можно только на два сектора – 12-й и 13-й. Цена одного билета – 300 рублей. Бесплатного трансфера в Москву на этот раз клуб не предоставляет. Для прохода на стадион нужна будет Карта болельщика.

Билеты можно будет купить, кликнув здесь