В Воронежской области в ДТП погиб 77-летний водитель «Лады»

«Лада» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 14 мая, в 7.30, в Бобровском районе на 38 километре автодороги «М-4 «Дон» - Бобров – Таловая - Новохоперск» случилась авария. 77-летний водитель «Лады-211540», местный житель, потерял контроль над машиной. Она улетела в кювет и перевернулась.

- Водителя на скорой отвезли в больницу. Но травмы оказались слишком тяжелыми, и пожилой мужчина умер. Наши сотрудники выясняют, почему он не справился с управлением автомобилем, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, еще один человек пострадал 14 мая в ДТП в центре Воронежа. 56-летний местный житель, руливший «Шевроле-Нива», протаранил стоявшую на светофоре «Тойоту-Камри». Мужчина попал в больницу, а еще он отказался проходить алкотест.