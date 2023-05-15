В центре Воронежа водитель «Шевроле-Нива» протаранил «Тойоту» и попал в больницу

У «Тойоты» разбит багажник. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 14 мая, в 21.45 у дома № 9 на улице Кирова 56-летний местный житель, руливший «Шевроле-Нива», ехал по площади Ленина в направлении улицы 20 лет Октября. По непонятным причинам он не затормозил перед светофором и врезался в ожидавший зеленый свет автомобиль «Тойота-Камри».

Водитель японской иномарки, 49-летний Хохольского района, серьезных травм не получил. А вот мужчина, устроивший аварию, попал в больницу. Причем, скорее всего, его ожидают большие неприятности. Дело в том, что он отказался проходить алкотест. Что фактически равносильно признанию в пьяной езде. А за нее сейчас предусмотрены наказания вплоть до лишения прав и даже уголовной статьи.

«Шевроле-Нива» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 14 мая в Воронежской области случилось 60 ДТП. Из них 42 произошли в Воронеже, 11 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В двух авариях один человек погиб и еще один получил травмы разной степени тяжести, - сообщили в региональном ГУ МВД.