Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран: «Считаю, что мы переиграли воронежский «Факел», но все решил пенальти»

Сергей Юран: «Никакой трагедии не произошло». Фото: Юрий КОЗЛОВ

После поражения 0:1 в матче с «Факелом» главный тренер нижегородского «Пари НН» высказал уверенность, что счет не по игре:

- Мало, что дали сделать хозяевам поля. Игра у «Факела» достаточно простая: забросы на двух центральных нападающих, подборы, прострелы. Обратили внимание своих защитников, что форвардов надо тщательно опекать. И быть первыми на подборах. В целом это удавалось сделать. Но нам поставили пенальти, а хозяевам поля – нет. Однако никакой трагедии не произошло, будем готовиться к домашнему матчу, вся борьба еще впереди.

- Считаете, что в эпизоде с отмененным 11-метровым нарушение было?

- Мне показалось, что Гоцук был первым на мяче, и было скользящее движение игрока «Факела» по его ноге.

- Чего не хватило вашей команде для положительного результата?

- Может быть, спортивной наглости. Команда молодая, все приходит с опытом. По себе знаю.

- Ходили слухи, что вы не так давно могли возглавить «Факел»…

- Конкретного со мной никто об этом не разговаривал. О футбольной атмосфере в Воронеже могу сказать только хорошее. Мне она напоминает начало моей игроцкой карьеры в Луганске, там тогда тоже полный стадион собирался. Такими же помню футбольные арены в Донецке, Харькове, Ростове-на-Дону. Приятно, когда люди приходят и так здорово поддерживают свои команды. Хорошо болеют и в Нижнем Новгороде, сейчас это мой дом, надеюсь, что и там скоро будет собираться полный стадион.