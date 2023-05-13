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НовостиПроисшествия13 мая 2023 12:08

В Воронеже подростки вытащили мужчину из горевшего сарая

В результате он не погиб, а только получил ожоги
Олег КУЗНЕЦОВ
Подростки показали себя настоящими героями.

Подростки показали себя настоящими героями.

Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В Сети появилось видео с места крупного пожара на улице Богдана Хмельницкого Железнодорожного района. Напомним, там около восьми часов вечера пятницы, 12 мая, сгорели сараи на общей площади 60 квадратных метров.

Видео свидетельствует о том, что пока пожарные подъезжали к месту ЧП, спасателями поработали двое подростков. Они бросились в один из горевших сараев и вытащили оттуда звавшего на помощь мужчину. Вскоре его увезли на скорой в больницу. Он отделался ожогами. Личность пострадавшего пока не установили.