В Воронеже подростки вытащили мужчину из горевшего сарая

Подростки показали себя настоящими героями. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В Сети появилось видео с места крупного пожара на улице Богдана Хмельницкого Железнодорожного района. Напомним, там около восьми часов вечера пятницы, 12 мая, сгорели сараи на общей площади 60 квадратных метров.

Видео свидетельствует о том, что пока пожарные подъезжали к месту ЧП, спасателями поработали двое подростков. Они бросились в один из горевших сараев и вытащили оттуда звавшего на помощь мужчину. Вскоре его увезли на скорой в больницу. Он отделался ожогами. Личность пострадавшего пока не установили.