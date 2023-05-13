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НовостиПроисшествия13 мая 2023 7:43

В Воронеже сгорели сараи: мужчина получил ожоги

ЧП случилось в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
С пожаром специалисты МЧС справились быстро, но к тому времени несколько сараев уже сгорели.

С пожаром специалисты МЧС справились быстро, но к тому времени несколько сараев уже сгорели.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 12 мая, в 20.08 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Железнодорожном районе. На улице Богдана Хмельницкого загорелись сараи.

На место ЧП приехали две пожарные машины с восемью специалистами спасательного ведомства. Огонь полностью потушили в 20.20. К тому времени пламя успело уничтожить сараи на общей площади в 60 квадратных метров.

- На пожаре пострадал мужчина. Он получил ожоги, его отвезли в больницу. Личность мужчины пока установить не удалось, - сообщили в региональном ГУ МЧС.