В Воронеже сгорели сараи: мужчина получил ожоги

С пожаром специалисты МЧС справились быстро, но к тому времени несколько сараев уже сгорели. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 12 мая, в 20.08 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Железнодорожном районе. На улице Богдана Хмельницкого загорелись сараи.

На место ЧП приехали две пожарные машины с восемью специалистами спасательного ведомства. Огонь полностью потушили в 20.20. К тому времени пламя успело уничтожить сараи на общей площади в 60 квадратных метров.

- На пожаре пострадал мужчина. Он получил ожоги, его отвезли в больницу. Личность мужчины пока установить не удалось, - сообщили в региональном ГУ МЧС.