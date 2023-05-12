На строительство общежития Воронежского института МВД выделяют почти 1 млрд рублей

фото ПИ "Гипрокоммундортранс"

Объявили тендер на строительство общежития института МВД, которое появится в Советском районе Воронежа. Начальная (максимальная) цена контракта 999,6 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки принимаются до 29 мая. Итоги подведут 30 мая.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 10-этажное общежитие для курсантов и слушателей Воронежского института МВД возведут на проспекте Патриотов, 55. Его построят на федеральные средства. Сдать объект должны к октябрю 2025 года.

Общежитие в современном стиле в светло-бежевых цветах рассчитано на 500 мест. Согласно проекту, со второго по десятый этаж разместят блоки с двумя жилыми комнатами с общими санузлами, прихожей и кухней-нишей. Комнаты оборудуют мебелью, сантехникой и бытовыми приборами. В здании будут комната для посетителей, буфет, компьютерный класс, комната воспитательной работы, тренажерный зал с блоком раздевалок. Территорию вокруг общежития благоустроят и озеленят. Запланирована спортплощадка для занятий футболом и баскетболом, а также отдельный гимнастический городок.