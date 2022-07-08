Воронежцам показали, как будет выглядеть общежитие института МВД

фото ПИ "Гипрокоммундортранс"

10-этажное общежитие для курсантов и слушателей Воронежского института МВД появится на проспекте Патриотов, 55. Его построят на федеральные средства. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Общежитие в современном стиле в светло-бежевых цветах рассчитано на 500 мест. Согласно проекту, в вестибюле будет зона отдыха и комната дежурного. В левом крыле первого этажа - административные помещения, комната для посетителей, буфет, компьютерный класс, в правом – комната воспитательной работы, тренажерный зал с блоком раздевалок.

Со второго по десятый этаж разместят блоки с двумя жилыми комнатами с общими санузлами, прихожей и кухней-нишей. Комнаты будут оборудованы кухонным гарнитуром, столом и стульями, мягкой мебелью и шкафом, современной сантехникой и бытовыми приборами. Зоны общего пользования также будут оснащены комплектами удобной мягкой и корпусной мебели, необходимым оборудованием и техникой.

Территорию вокруг общежития благоустроят и озеленят. Запланирована спортплощадка для занятий футболом и баскетболом, а также отдельный гимнастический городок.

Проектировщики готовят смету строительства для госэкспертизы.