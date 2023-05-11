В Воронежской области полицейские нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Полицейские за сутки нашли двух пропавших 15-летних подростков. Фото: из архива «КП»

Полицейские нашли пропавшую в Анне 15-летнюю Викторию З. Девочку 5 мая выписали из больницы, но дома она так и не появилась. Виктория сама позвонила в полицию и сообщила, что находится в Аннинском районе. И попросила, чтобы ее не искали. Тем не менее стражи порядка приехали к ней и убедились, что с девушкой все в порядке.

В полиции добавили, что Виктория уже не первый раз пропадает и поэтому состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

Как пояснил собственный источник «КП-Воронеж», семья у девушки неполная, ее маме 35 лет, и она, хотя и не является асоциальным элементом, больше уделяет времени налаживанию собственной личной жизни, чем дочери. Поэтому Виктории и не сидится дома. Матери она сказала, что ее выписывают 8 мая. А на самом деле вышла из больницы 5-го и решила проводить время вне дома.

Напомним, в поселке Отрадное Новоусманского района полицейские нашли пропавшего 2 мая 15-летнего Артема Ш.