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НовостиПроисшествия11 мая 2023 5:58

Под Воронежем нашли пропавшего 2 мая 15-летнего подростка

Артема Ш. отыскали полицейские
Олег КУЗНЕЦОВ
Полицейские обнаружили пропавшего Артема Ш. в Отрадном.

Полицейские обнаружили пропавшего Артема Ш. в Отрадном.

Фото: из архива «КП»

В Новоусманском районе благополучно завершились поиски 15-летнего жителя Отрадного Артема Ш. Подростка, пропавшего 2 мая, разыскивали не только родственники, но и волонтеры, а также полицейские. В итоге Артема обнаружили стражи порядка в его родном поселке. Он вернулся домой. Почему подросток не появлялся там больше недели, не сообщают.

Напомним, что в поселке Анна разыскивают 15-летнюю Викторию Завдовьеву. Девушку выписали из больницы, она должна была вернуться домой 5 мая, однако там не появилась. На звонки Виктория тоже не отвечает.