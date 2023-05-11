В Воронежской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Виктория не появляется дома уже шестые сутки. Фото: поисково-спасательная организация «Регион 36», ВКонтакте.

5 мая пропала без вести 15-летняя жительница поселка Анна Виктория Завдовьева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 36». Девушка лечилась в больнице, ее выписали, и она должна была вернуться домой. Однако до сих пор так и не вернулась и не выходит на связь ни с мамой, ни с другими родственниками.

Приметы Виктории: рост около 160 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы, зеленые глаза, на бровях выбриты полоски. 5 мая была одета в розовую болоньевую куртку, синие джинсы, обута в черные кроссовки.

Всех, кто видел Викторию или что-то знает о том, где она находится или может быть, просят позвонить по телефонам 8-920-404-60-00 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в поселке Отрадное Новоусманского района разыскивают 15-летнего Артема Шушерова. Подросток ушел из дома 2 мая и до сих пор не вернулся.