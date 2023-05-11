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НовостиПроисшествия11 мая 2023 5:33

В Воронежской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Викторию Завдовьеву выписали из больницы почти неделю назад, но домой она пока не вернулась
Олег КУЗНЕЦОВ
Виктория не появляется дома уже шестые сутки.

Виктория не появляется дома уже шестые сутки.

Фото: поисково-спасательная организация «Регион 36», ВКонтакте.

5 мая пропала без вести 15-летняя жительница поселка Анна Виктория Завдовьева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 36». Девушка лечилась в больнице, ее выписали, и она должна была вернуться домой. Однако до сих пор так и не вернулась и не выходит на связь ни с мамой, ни с другими родственниками.

Приметы Виктории: рост около 160 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы, зеленые глаза, на бровях выбриты полоски. 5 мая была одета в розовую болоньевую куртку, синие джинсы, обута в черные кроссовки.

Всех, кто видел Викторию или что-то знает о том, где она находится или может быть, просят позвонить по телефонам 8-920-404-60-00 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в поселке Отрадное Новоусманского района разыскивают 15-летнего Артема Шушерова. Подросток ушел из дома 2 мая и до сих пор не вернулся.