Родители разыскивают пропавшего под Воронежем 15-летнего подростка

Артема Шушерова нет дома уже восемь суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о пропавшем 15-летнем жителе поселка Отрадное Новоусманского района Артеме Шушерове. Подросток ушел из дома 2 мая и до сих пор не вернулся. Живет он в полной семье, до этого никогда не пропалал.

Приметы Антона: рост 173 сантиметра, худощавый, карие глаза, черные волосы. 2 мая был одет в черную толстовку, серо-голубые джинсы, а обут в синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Артем, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.