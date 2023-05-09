Волонтеры рассказали, как искали пропавшую в лесу 87-летнюю пенсионерку

Фото - поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Фото: Предоставлено "КП"

Заявка о пропаже 87-летней Анны Макаровны Д. из пункта временного проживания «Маяк» в Воронеже, поступила волонтерам 8 мая. Медлить было нельзя – пенсионерка ушла в одном халате и тапочках. О ее поисках рассказали добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В течение следующего часа волонтеры собирали подробную информацию о старушке, распространяли ориентировки, а в 21:46 был объявлен выезд. В 23:30 на месте дислокации штаба, который развернули прибывшие поисковики, собралось около 35 добровольцев и сотрудников МЧС.

- Задач для «лис» (пеших поисковых групп) было много и разных, но в 3:20 Анну Макаровну замерзшую и уставшую нашли наши поисковики в лесу на отклик, и в рациях прозвучало греющее душу каждого, кто принимает участие в поиске: «Найдена! Жива!», - рассказали волонтеры.

Эвакуацию проводили совместно с сотрудниками МЧС и в 4:07 женщина была доставлена в одну из городских больниц.