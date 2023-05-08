В Воронеже объявили в розыск 87-летнюю пенсионерку

Фото предоставлено мэрией Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже организовали поиски 87-летней Дездеревич Анны Макаровны. Пенсионерка ушла около 19 часов 8 мая с территории ПВР "Маяк" (кордон Маяки, 1), предположительно, в сторону лесного массива и не вернулась. Пропавшая была одета в халат синего цвета, на ногах - тапочки. Худая, невысокая, седая.

Может быть дезориентирована. Женщина может направляться в сторону дорог общего пользования или трассы М4. Информация об обстоятельсвах передана в лесничество, органы внутренних дел и поисковикам.

Всех, кто заметит похожую женщину, просят сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.