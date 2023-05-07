Жительница Воронежа умерла в больнице после массовой аварии

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В Новоусманском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельной аварии, которая произошла днем 6 мая.

По предварительным данным полиции, около 12.30 на 30-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» 43-летний водитель автомобиля «ГАЗ» выехал на встречку, где столкнулся с «ВАЗ-2106», которым управляла 30-летняя жительница Воронежа, и автомобилем «Ниссан Кашкай», за рулем которого была 65-летняя женщина.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка «шестерки» получила травмы, ее отправили в больницу, но там она скончалась.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об аварии в Богучаре, где пострадал 17-летний мотоциклист