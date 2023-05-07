Под Воронежем водитель «Лады Гранта» спровоцировал аварию, в которой пострадал юный мотоциклист

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В Богучаре сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии, в которой пострадал мотоциклист.

6 мая около 19.40 на улице Советской 34-летний водитель «Лады Гранта» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу «Турбо», которым управлял 17-летний подросток, он двигался по главной дороге. В итоге мотоциклист столкнулся с «Опелем Астра».

В результате ДТП мотоциклист попал в больницу с травмами.

В Воронежской области за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 83 ДТП. В них 10 человек получили травмы и один погиб.