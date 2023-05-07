Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2023 7:35

Под Воронежем водитель «Лады Гранта» спровоцировал аварию, в которой пострадал юный мотоциклист

ДТП произошло в Богучаре
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Богучаре сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии, в которой пострадал мотоциклист.

6 мая около 19.40 на улице Советской 34-летний водитель «Лады Гранта» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу «Турбо», которым управлял 17-летний подросток, он двигался по главной дороге. В итоге мотоциклист столкнулся с «Опелем Астра».

В результате ДТП мотоциклист попал в больницу с травмами.

В Воронежской области за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 83 ДТП. В них 10 человек получили травмы и один погиб.