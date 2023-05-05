Еще один ресторан в центре Воронежа закрыли после жалобы на отравление

В Центральном районном суде решили закрыть проштрафившийся ресторан на пять суток. Фото: с сайта Центрального районного суда Воронежа.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в ресторане Django (Никитинская, 1) после поступившей в ведомство жалобы на отравление в этом заведении. В ходе визита инспектор обнаружил несколько нарушений закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и требований к организации общественного питания. Какие именно, в Роспотребнадзоре не уточнили.

Впрочем, нарушения наверняка были серьезные, так как после поступления в Центральный районный суд материалов проверки служители Фемиды приняли решение закрыть ресторан на пять суток.

Напомним, ранее также после жалобы на отравление на десять суток закрыли ресторан Real Coast на улице Кольцовской, 24/3.