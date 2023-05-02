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НовостиОбщество2 мая 2023 14:35

Ресторан в центре Воронежа закрыли на десять суток из-за отравления клиента

Приостановлена работа заведения Real Сoast на улице Кольцовской
Олег КУЗНЕЦОВ
Отравление клиента дорого обойдется владельцам ресторана.

Отравление клиента дорого обойдется владельцам ресторана.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ресторан Real Coast на улице Кольцовской, 24/3 закрыли после визита санитарных врачей. Специалисты Роспотребнадзора пришли туда не случайно. Они проверяли жалобу одного из клиентов заведения, заявившего, что он получил там пищевое отравление.

Проверка показала, что в ресторане нарушают закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также требования санитарных правил к организациям общественного питания. Собранные материалы передали в Центральный районный суд. Там и приняли решение о закрытии ресторана на десять суток.

Заведение работало по необычным правилам. За вход надо было платить, зато за еду и напитки цены там позиционировали как более низкие, чем в аналогичных ресторанах.