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НовостиОбщество4 мая 2023 11:23

В поселке Анна Воронежской области в 2024 году появится завод по производству лимонной кислоты

Инвестиции в производство составят около трех миллиардов рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Строительство уже началось.

Строительство уже началось.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Анна уже приступили к строительству завода по производству лимонной кислоты. Им занимается компания «Цитрон». В проект планируют вложить солидные инвестиции – около 3 миллиардов рублей.

Завод будет выпускать около 10 тысяч тонн лимонной кислоты в год. Производство будет достаточно сложным. Оно будет включать в себя переработку зерна, микробиологиоческие процессы, органические синтезы, кристаллизацию.

Лимонная кислота востребована в целом ряде отраслей, в том числе у предприятий пищевой промышленности. В России пока нет предприятий, подобных тому, что начали строить в Анне. Успешная реализация проекта позволит частично заместить импортные поставки.

Напомним, ранее под заводскую площадку выделили 35 гектаров земли. Их перевели из сельскохозяйственных в разряд земель для промышленности.