В Воронежской области подготовили площадку для нового завода по производству лимонной кислоты

До появления завода еще немало времени, но планы у инвесторов амбициозные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В правительстве Воронежской области приняли решение перевести 35 гектаров земли в поселке Анна из сельскохозяйственных в разряд земель для промышленности. Закрепили это в соответствующем постановлении.

По данным документа, об изменении категории земель просил местный бизнесмен Анатолий Гревцев. На этом месте планируют построить завод по производству лимонной кислоты. Участок сейчас находится в частной собственности, кадастровая стоимость его составляет 2,38 миллиона рублей

Ранее вопрос появления завода обсуждали на встрече главы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексея Карякина и руководства ООО «Аннинский спиртзавод» в конце 2022 года. Инвесторы рассматривают возможность создания на базе нового производства Биотехнологического парка. Планы у них вообще амбициозные. Они надеются, что новое предприятие сможет покрыть потребности всего российского рынка в лимонной кислоте.