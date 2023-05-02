Воронежцам представили афишу культурных событий на День Победы

Три вечера подряд в театре оперы и балета пройдут совместные концерты хоров в честь Дня Победы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В региональном департаменте культуры опубликовали афишу праздничных мероприятий перед Днем Победы и 9 мая. Их будет около двух десятков. Тематические спектакли покажут в театрах. Будут в них и другие акции. Так, на сцене театра оперы и балеты с 5 по 7 мая совместные концерты с коллективами из Беларуси, с Кубани и Волги дадут артисты Воронежского русского народного хора имени Массалитинова.

Концерты пройдут и в библиотеках имени Никитина (6 и 7 мая в 15.00, 8 мая в 17.00), и имени Кубанева (6 мая в 15.00).

9 мая можно отметить акции в четырех культурных учреждениях. В 11.00 в музее-заповеднике «Костенки» состоится экскурсия по выставке «Шрамы войны». А с 12.00 до 15.00 желающих обучат азбуке Морзе.

В 15.00 в Дворцовом комплексе Ольденбургских состоится концерт музыкантов Воронежской филармонии «Песни весны – песни победы»

В 12.00 в музее имени Крамского пройдет мастер-класс «Праздничная 3D-открытка. Гвоздика». А в 15.00 - тематическая экскурсия по выставке «Лик.Лицо.Личность».

В 16.00 в доме-музее Дурова состоится тематическая экскурсия «Фронтовые дороги цирковых артистов».

Полную афишу можно увидеть здесь.