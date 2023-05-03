День Победы в Воронеже 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 мая из соображений безопасности отменили салют. Но это не значит, что праздника не будет. Парад пройдет, хоть и без военной техники. В акции «Бессметный полк» воронежцы смогут принять участие онлайн. «Комсомолка» подготовила расписание событий, которые горожане смогут посетить в этот день.

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

10.00 парад

ТЮЗ

12.00 показ спектакля «Синий платочек». Музыкальная комедия по пьесе Валентина Катаева, написанной в разгар Великой Отечественной войны, показывает жизнь простых людей. Человеческая теплота, надежда и ощущение радости жизни - простые чувства, которыми может наполниться даже самый трудный день. А если помножить этот сердечный заряд человека на маленькие добрые шалости судьбы, то можно и посмеяться, и улыбнуться, и удивиться. Даже если кругом война. 12+

ТЕАТР ДРАМЫ

13.00 концерт «Песни Нашей Победы». Артисты Константин Афонин и Ольга Рыбникова, Юрий Смышников и Роман Слатвинский в сопровождении симфонического оркестра Воронежского института искусств исполнят песни «Синий платочек», «Бери шинель, пошли домой», «Журавли», «День Победы» и другие известные произведения. Вокальные номера будут сопровождаться показом фрагментов из документальных фильмов, посвященных жителям Воронежа - участникам Великой Отечественной войны. 12+

18.00 спектакль «Бумажный солдатик». Постановка по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Писатель-фронтовик (в армии с 1942 по 1944 год), писал о войне не понаслышке, описывал личные впечатления и переживания. Герой повести - он сам, «мальчишка в солдатской шинели, глядящий на мир испуганным взглядом». 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

15.00 концерт ансамбля казачьей песни «Держава», 12+

18.00 концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра, 12+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

11.00 экскурсия по выставке «Шрамы войны», 12+

12.00-15.00 занятия по обучению азбуке Морзе, 6+

МУЗЕЙ «АРСЕНАЛ»

10.00-17.00 работа интерактивной площадки «Оружие Победы», 12+

13.00 концерт «Военная песня», 12+

14.00 лекция «Вера и Победа», 12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

10.30-14.00 экскурсии «Защитники южно-русских рубежей», 12+

15.00 показ фильма «Судьба человека», 12+

ДОМ-МУЗЕЙ ДУРОВА

16.00 экскурсия «Фронтовые дороги цирковых артистов», 12+

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

12.00 мастер-класс «Праздничная 3D-открытка. Гвоздика», 6+

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

15.00 концерт артистов филармонии «Песни весны - песни Победы», 12+