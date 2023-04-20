На 9 мая в Воронеже отменили салют

Фото - мэрии Воронежа

Салюта на 9 Мая в Воронеже не будет. Об этом в четверг, 20 апреля, проинформировал руководитель пресс-службы облправительства Артем Сокольников.

Он пояснил, что причина отказа от фейрверка в этом году одна – беспрецедентные меры безопасности.

Кстати, ранее для проведения традиционного салюта в Воронеже на 9 мая уже определили подрядчика. Сторговались на 1,5 млн рублей. Однако шоу отменяется.

Кроме того, в Воронеже акция «Бессмертный полк» будет виртуальной. От традиционного шествия отказались по всей России.

А вот Парад Победы и его репетиции пройдут. Пока неизвестно, будет ли участвовать военная техника.