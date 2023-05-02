В индустриальный парк «Масловский» под Воронежем планируют дополнительно вложить 645,5 млн рублей

На развитие особой экономической зоны «Центр» выделяют весьма солидные деньги. Фото: из архива «КП»

Стало известно о дополнительном финансировании особой экономической зоны «Центр», располагающейся в южной части индустриального парка «Масловский». Из областного бюджета выделят 645,5 миллионов рублей. Об этом сообщает «Де Факто» со ссылкой на документы об этих планах областного правительства, опубликованных «Воронежской индустриальной корпорацией».

Деньги собираются направить на развитие инфраструктуры. Большая их часть должна пойти на строительство таможенного терминала, которое обойдется в 360,8 млн рублей. Чуть меньше выделят на возведение склада материалов с железнодорожными путями - 322,3 млн рублей. Кроме того, деньги пойдут на обустройство инженерной инфраструктуры и электроснабжения для инвестиционной площадки, где размещаются предприятия малого и среднего бизнеса.

Напомним, в правительстве России приняли решение передать Воронежской области федеральный трансферт в размере 317,9 миллионов рублей на развитие АПК.