Воронежской области передадут из федерального бюджета 317,9 млн рублей на модернизацию АПК

На модернизацию молочного производства в Воронежской области выделили немалые деньги из федерального бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежской области в ближайшем будущем переведут федеральный трансферт в размере 317,9 миллионов рублей. Соответствующее решение приняли в правительстве России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 24 апреля.

В нашей области деньги должны пойти на модернизацию предприятия по производству сухих молочных продуктов.

В федеральном правительстве считают, что с помощью этих денег на заводе при необходимости смогут наладить производство сухих деминерализованной сыворотки и обезжиренного молока.

Деньги также выделили еще двум регионам России. 246,4 млн достанутся Приморскому краю, 245 млн - Сахалинской области. Федеральные финансы используют в качестве возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.