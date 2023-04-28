Воронежские шахматистки завоевали золото и серебро чемпионата России среди юниоров

Анна Журова и Жанна Лесных на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Грандиозным успехом воронежских шахматисток завершился чемпионат России среди юниоров по классическим шахматам. Чемпионкой страны среди спортсменок до 19 лет стала Анна Журова. В ее активе 7,5 очков Второе место в этой же категории заняла Жанна Лесных. Она набрала 7 очков, так же, как и Полина Кузнецова из Пермского края. Однако дополнительные показатели у Жанны оказались лучше.

Еще одна воронежская шахматистка Олеся Власова стала чемпионкой России до 17 лет. Она набрала 7,5 очков. Второй cтала Алена Волчкова из Курганской области, третьей - София Воробьева из Москвы. В активе обеих по 6,5 очков. О успехах Олеси Власовой в еще совсем детском возрасте «КП-Воронеж» подробно писала.

Напомним, в феврале на чемпионате Центрального федерального округа, проходившем в Воронеже, воронежские девушки заняли весь пьедестал. Победила тогда тоже Анна Журова, второй тоже стала Жанна Лесных, бронзу завоевала Екатерина Шестакова. Это подтверждает, что нынешний успех наших спортсменок не случаен.

У нас подрастает золотое поколение шахматисток!