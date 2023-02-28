Воронежские шахматистки заняли весь пьедестал чемпионата ЦФО

Вслед за «Факелом» воронежские шахматистки могут сказать: «Наше место – Высшая лига!». Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично выступили на чемпионате Центрального федерального округа воронежские шахматистки. Соревнования проходили в Воронеже. А дома, как известно, и стены помогают. Этот фактор, но, конечно, главным образом мастерство наших девушек позволили им занять весь пьедестал. Золото завоевала Анна Журова, серебро – у Жанны Лесных, бронза – у Екатерины Шестаковой. Такой успех позволил нашим спортсменкам выйти в Высшую лигу.

Кстати, Анна Журова победила в турнире не только по обычным, но и по быстрым шахматам. Она взяла восемь очков из девяти возможных. Второе место заняла Анна Голубева из Обнинска. На счету подмосковной шахматистки 7,5 очков. Она только по дополнительным показателям опередила Маргариту Шкалову из Владимира. А четвертой стала воронежская шахматистка Екатерина Шестакова. На ее счету 5,5 очков.

Директор Воронежского областного шахматного клуба Павел Сиротин заявил, что это такой блестящий успех, что в него даже трудно поверить.

Воронеж не принимал соревнования подобного уровня более 15 лет. Возвращение больших шахмат в столицу Черноземья получилось триумфальным для спортсменок из нашего региона.