В Воронеже назначили и. о. руководителя управления строительной политики

Фото мэрии Воронежа

В воронежской мэрии кадровые перестановки. Исполняющим обязанности руководителя управления строительной политики назначил Евгения Шишкина. Об этом сообщил глава города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Он будет «рулить» пока с приставкой и. о. до согласования депутатами Воронежской горДумы.

Евгений Шишкин последние два года возглавлял специализированное муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика капитального строительства», а до этого трудился замдиректора по капитальному строительству «Городской дирекции единого заказчика ЖКХ».

- Ставлю задачу уже с сегодняшнего дня в постоянном режиме, фактически жить на наших стройках, внимательно следить за темпами и качеством работы подрядчиков. Опыта и знаний должно хватить, поскольку Евгений Валерьевич имеет профильное образование и много лет работал в разных строительных организациях на важнейших, с моей точки зрения, инженерных и производственных должностях, - написал мэр.

Также он пояснил, что в ближайшие две недели полностью закроет все имеющиеся вакансии руководителей в муниципальном градостроительном блоке.

Напомним, 17 апреля в мэрии сообщили об увольнении руководителя управление строительной политики Игоря Добрынина. Вадим Кстенин сообщил, что подписал заявление Игоря Олеговича об уходе с должности по собственному желанию. Мотивы такого решения чиновника не пояснили.