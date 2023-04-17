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НовостиОбщество17 апреля 2023 8:51

В Воронеже уволился руководитель управления строительной политики

Мэр подписал заявление Игоря Добрынина об уходе по собственному желанию
Юрий КОЗЛОВ
Игорь Добрынин.

Игорь Добрынин.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В понедельник, 17 апреля, в мэрии сообщили об увольнении руководителя управление строительной политики Игоря Добрынина. Глава городской администрации Вадим Кстенин в своем телеграм-канале сообщил, что подписал заявление Игоря Олеговича об уходе с должности по собственному желанию. Мотивы такого решения чиновника не поясняют.

- Через две недели должность станет вакантной, о дальнейших кадровых решениях сообщу дополнительно. В функциях управления – реализация множества масштабных проектов, среди них проспект Революции, Петровская набережная и мегашкола. На этой неделе планирую провести по этим объектам ряд выездных совещаний, - добавил Вадим Кстенин.

Судя по тону этих слов, работой Игоря Добрынина мэр был, скажем так, недоволен.

Функции руководителя управления временно возложили на бывшего заместителя Добрынина Андрея Клименко.