В Воронежском заповеднике опубликовали график работы на майские праздники

В Воронежском заповеднике ждут посетителей все майские праздники. Фото: из архива «КП»

В Воронежском заповеднике обрадовали будущих посетителей. Все майские праздники туда можно будет ходить на экскурсии по всем интересным объектам. В заповеднике опубликовали расписание с 29 апреля по 14 мая

В эти дни Музей природы и Бобровый городок будут открыты с 9.00 до 18.00.

Музей Василия Пескова можно посетить в фиксированное время 13.00 и 15.00.

Музей пожаров будет открыт также только в определенное время – 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.

По-прежнему закрыта только экологическая тропа «Черепахинская». Ее никак не могут восстановить после весеннего половодья.

Записаться на экскурсии для групп можно будет по телефону +7 961-109-76-29 (с вторника по воскресенье с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Ранее стал известен график работы МФЦ в майские праздники.