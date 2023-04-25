Стало известно расписание работы центров «Мои Документы» на майские праздники в Воронежской области

1, 8 и 9 мая во всех центрах «Мои Документы» нашего региона будут выходные дни. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Воронежской области.

Со 2 по 7 мая центры «Мои Документы» будут вести прием в соответствии с обычными графиками работы.

30 апреля, в воскресенье, на один час сокращена работа секторов пользовательского сопровождения в:

СМАРТ-МФЦ Воронежа №1;

СМАРТ-МФЦ в Железнодорожном, Левобережном и Центральном районах Воронежа;

СМАРТ-МФЦ в Лисках;

СМАРТ-МФЦ в Новой Усмани.

Обратиться в смарт-зоны указанных центров за получением услуг в электронном виде можно с 8:00 до 19:00.

Планируя свой визит, уточняйте информацию о работе филиалов МФЦ в центре телефонного обслуживания: (473) 226-99-99.