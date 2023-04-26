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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 9:29

Медики рассказали о состоянии подростка, которого жестоко избили в центре Воронежа

14-летний мальчик сейчас находится в сознании
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Стало известно о состоянии здоровья 14-летнего мальчика, которого жестоко избил неизвестный на проспекте Революции в Воронеже. Как он себя чувствует, рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения 26 апреля.

- Мальчик находится в сознании, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 23 апреля. Неизвестный мужчина ударил 14-летнего парня кулаком в лицо. После этого ребенок попал в больницу, а медики сообщили в полицию. СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.