В центре Воронежа неизвестный проломил голову 14-летнему подростку

Следователи возбудили уголовное дело Фото: из архива «КП»

Подросток оказался в реанимации после вечерней прогулки в центре Воронежа. По предварительным данным, 23 апреля 14-летний мальчик гулял на проспекте Революции, где на него напал неизвестный, ударив в лицо кулаком.

В больнице, куда доставили потерпевшего с места ЧП, у него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи сообщили о происшествии в полицию. Материалы передали в СУСК, где возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего и начали расследование.

- Сотрудниками регионального СК России и уголовного розыска полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установления лица, совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.