В центре Воронежа обнаружили скопление пожарных машин

Пожарные машины приехали на учения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 26 января, на улице Кольцовской возле кондитерской фабрики воронежцы увидели много пожарных машин, стоящих на обочине дороги. Горожане забеспокоились, не случилось ли какое-нибудь серьезное ЧП.

К счастью, опасения людей не подтвердились. В региональном ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники, приехавшие на пожарных машинах в центр Воронежа, принимают участие в учениях.

Напомним, вечер 25 апреля для воронежских пожарных выдался достаточно спокойным. Пришлось ехать только в Рамонский район. Там удалось только предотвратить дальнейшее распространение пожара, вспыхнувшая иномарка сгорела дотла.