Под Воронежем сгорела иномарка

Машину потушили через 20 минут после вызова, к тому времени от нее практически ничего не осталось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 25 апреля, поздним вечером в деревне Пчельники Рамонского района на улице Центральной загорелся автомобиль «Киа-Сорренто».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 21.37. На место ЧП выезжали четыре наших специалиста на одной машине. Огонь потушили в 21.57. К тому времени иномарка уже сгорела полностью. Причины пожара предстоит выяснить, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в ночь с 22 на 23 апреля в Ленинском районе Воронежа на улице 9 Января полыхала машина «Рено-Логан». Там с огнем сотрудникам МЧС удалось справиться буквально через минуту после вызова. Пламя успело повредить только моторный отсек иномарки.