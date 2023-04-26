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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 6:42

Под Воронежем сгорела иномарка

Пожар случился в Рамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
Машину потушили через 20 минут после вызова, к тому времени от нее практически ничего не осталось.

Машину потушили через 20 минут после вызова, к тому времени от нее практически ничего не осталось.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 25 апреля, поздним вечером в деревне Пчельники Рамонского района на улице Центральной загорелся автомобиль «Киа-Сорренто».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 21.37. На место ЧП выезжали четыре наших специалиста на одной машине. Огонь потушили в 21.57. К тому времени иномарка уже сгорела полностью. Причины пожара предстоит выяснить, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в ночь с 22 на 23 апреля в Ленинском районе Воронежа на улице 9 Января полыхала машина «Рено-Логан». Там с огнем сотрудникам МЧС удалось справиться буквально через минуту после вызова. Пламя успело повредить только моторный отсек иномарки.