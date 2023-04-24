В Воронеже на Московском проспекте из-за обрыва проводов не работают светофоры

На перекрестке с улицей Лидии Рябцевой Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Днем 24 апреля воронежцы заметили неработающие светофоры на Московском проспекте в районе остановки "Рабочий проспект", а также на перекресте с улицей Лилии Рябцевой.

- Произошел обрыв проводов подключения. Аварийная бригада скоро выедет на место для ликвидации аварии, в течение дня все исправят, - сообщили "Комсомолке" в мэрии.

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