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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:29

В Воронеже на Московском проспекте из-за обрыва проводов не работают светофоры

Ликвидировать аварию обещают в течение дня
Ярослав ИВАНОВ
На перекрестке с улицей Лидии Рябцевой

На перекрестке с улицей Лидии Рябцевой

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Днем 24 апреля воронежцы заметили неработающие светофоры на Московском проспекте в районе остановки "Рабочий проспект", а также на перекресте с улицей Лилии Рябцевой.

- Произошел обрыв проводов подключения. Аварийная бригада скоро выедет на место для ликвидации аварии, в течение дня все исправят, - сообщили "Комсомолке" в мэрии.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о пьяном водителе, сбившем 9-летнюю девочку

На остановке "Рабочий проспект"

На остановке "Рабочий проспект"

Фото: Максим ГОРОХОВ