Под Воронежем пьяный водитель сбил 9-летнюю девочку

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За 23 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 61 ДТП, пострадал один человек.

Около 13.20 в селе Пески Петропавловского района 50-летний водитель на ВАЗ-21053 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на обочину, не справился с управлением и сбил 9-летнюю девочку. Пострадавшего ребенка с травмами отправили в больницу.

- Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили у водителя ВАЗа алкогольное опьянение (1,160 мг/л выдыхаемого воздуха), - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.