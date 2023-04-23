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НовостиОбщество23 апреля 2023 9:47

Задержку фирменного поезда «Воронеж–Москва» объяснили техническими причинами

Ситуацию прокомментировали в ЮВЖД
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги рассказали о причинах задержки сегодня утром популярного фирменного поезда №737, курсирующего по маршруту «Воронеж – Москва». Об этом рассказали в структуре днем 23 апреля.

Поезд был задержан в 07:29 на станции Воронеж-1 по техническим причинам. В 09:03 состав был отправлен по назначению. Время задержки составило 1 час 35 минут.

- ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для минимизации времени опоздания поезда, - пояснили в ЮВЖД.

Также они напомнили воронежцам, что оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).