Отправление утреннего поезда «Воронеж–Москва» задержалось на 1,5 часа

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сегодня, 23 апреля, отправление фирменного поезда №737Ж «Воронеж – Москва» задержалось на один час. Состав должен был поехать в столицу в 7:29 утра. Об этом сообщили в популярных пабликах очевидцы.

Пассажиры гадали в комментариях, как долго им придется еще ждать.

– Утренний поезд Воронеж – Москва, который должен был отправиться в 7:29, до сих пор еще не тронулся. Отправление задержано! И сколько еще стоять, никто не знает! Впервые такое встречаю. Никто не говорит, в чем дело, – написала одна из пассажирок.

Однако спустя время, поезд все же отправился в путь. Об этом рассказали в справочной службе компании РЖД. Причиной задержки могла стать поломка, которую оперативно устраняли специалисты.