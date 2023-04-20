Из горадминистрации Воронежа уволилась уже третья вице-мэр

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Вице-мэр Воронежа Марина Плиева покидает свой пост в городской администрации. Об этом стало известно сегодня, 20 апреля.

В пресс-службе мэрии пояснили, что Плиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. 21 апреля - ее последний рабочий день.

Известна и причина увольнения. Как пояснили в горадминистрации, покидает свой пост вицэ-мэр по семейным обстоятельствам, связанным с состоянием здоровья близкого родственника. -Вариант с обычным отпуском или отпуском без содержания Марина Плиева посчитала неподходящим.

Напомним, Плиева станет уже третьим вице-мэром, который покинет свой пост. Первым покинул горадминистрацию Александр Головацкий. Вадим Кстенин объяснил это высокой нагрузкой и большой ответственностью. А в начале апреля пост вице-мэра по соцполитике оставила Надежда Савицкая, она ушла директором в одну из воронежских школ.