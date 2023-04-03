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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:32

Вице-мэр Воронежа Надежда Савицкая ушла в отставку

Она подала заявление по собственному желанию
Евгения ФРОЛОВА
Фото - с сайта мэрии Воронежа

Фото - с сайта мэрии Воронежа

В понедельник, 3 апреля, стало известно, что заместитель главы Воронежа по социальной политике Надежды Савицкой увольняется со своей должности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что заявление об увольнении она подала по собственному желанию. И его удовлетворили.

О том, кто займет этот пост, пока неизвестно. В пресс-службе пояснили, что о кадровых изменениях сообщат дополнительно.

Напомним, должность социального вице-мэра Надежда Савицкая занимала свыше 10 лет. Она заняла этот пост с 25 октября 2012 года. Ранее она возглавляла инспекцию по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области.