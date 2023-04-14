В центре Воронежа огромный тополь упал рядом с детской площадкой

Упавший тополь собираются распилить и вывезти 17 апреля. Фото: Регион 36, ВКонтакте.

В пятницу, 14 апреля, во дворе дома № 1 по улице Плехановской произошло ЧП. Сильный ветер повалил пирамидальный тополь. Дерево упало так, что отдельные ветви едва не дотянулись до лавочек. К счастью, никто не пострадал. Тут можно поблагодарить ненастную погоду, из-за которой не хочется нос высовывать на улицу.

В управляющей компании Ленинского района заявили, что в понедельник, 17 апреля, дерево распилят и вывезут. Коммунальщики заявили, что обследовали дерево осенью 2022 года. Тогда его состояние не вызывало опасений.

В единой дежурно-диспетчерской службе Воронежа сообщили, что по состоянию на 14.00 14 апреля, случилось восемь ЧП с деревьями, помимо инцидента на Плехановской. Одно из них тоже произошло в центре города. У дома № 82 по улице Фридриха Энгельса дерево упало на крышу дома. Городские спасатели сейчас работают на месте ЧП. А у дома № 4 в Березовой Роще дерево рухнуло на машину. По адресу: улица Советская, 39 тоже был серьезный инцидент. Дерево упало прямо на «зебру». В этом ЧП никто не пострадал.

Остальные ЧП более мелкие. У дома № 91 на улице Кольцовской упавший сук повис на другом дереве. По адресу: улица Молодогвардейцев, 17 отломилась ветка, ее уже убрали. Как и дерево, рухнувшее у дома № 9 по улице Кривошеина.

Было еще два случая, когда порыв ветра опасно наклонил деревья. Это произошло на Березовой Роще, 28 и на проспекте Революции, 10.

Напомним, 3 сентября 2020 года в Центральном районе Воронежа в одном из дворов на улице Алексеевского дерево рухнуло на стоящую внизу иномарку. Рядом с местом ЧП также располагалась детская площадка.