В центре Воронежа рядом с детской площадкой на иномарку упало дерево

Дерево угодило прямиком на лобовое стекло. Фото: Андрей Гребеников.

В Центральном районе Воронежа в одном из дворов на улице Алексеевского случилось ЧП. Дерево рухнуло прямо на стоявшую внизу иномарку. Автор поста Андрей Гребеников сообщил, что рядом с местом падения ветки располагается детская площадка. И что недавно здесь пилили сухие ветки. Получается, что убрали не все.

Напомним, 30 августа на улице 9 Января между домами №№ 270 и 270Б дерево упало на «Фольксваген». Его не убирали целые сутки. А когда машину освободили и порубили упавший стол на части, остатки дерева еще долго лежали во дворе.

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