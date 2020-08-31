В Воронеже дерево, упавшее на иномарку, не торопятся убирать

Между домами № 270 и 270Б на «Фольксваген» упало дерево. И его уже не убирают целые сутки. В управе Коминтерновского района заявили, что в данном случае этим должны заниматься именно в УК.

В ООО «Центр коммунальных услуг» заявили, что хотя это не их территория, они не могли оставить в беде жильца дома № 270Б, который они обслуживают. Они вызвали кран, с иномарки подняли дерево, таким образом, машину освободили. Рухнувший ствол распилили на части. Уборку его, по их данным, должны проводить сотрудники УК «Мастер», на чьей территории случилось ЧП.

В УК «Мастер» сообщили, что заказ на уборку поступил в 10.26 31 августа. Хотя дерево упало 30 августа. Будем надеяться, что хотя бы в течение дня его уберут. Хотя местные жители уверяют, что остатки ствола и ветки до сих пор лежат там, где их распилили Кстати, они жалуются, что это уже не первый случай падения в этом месте деревьев на машины.

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